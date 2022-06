L’incidente sulla statale 125.

Intorno alle 20 e 30 i vigili del fuoco di Olbia sono intervenuti sulla statale 125, nei pressi del bivio per Sole Ruju, per un incidente stradale. Una Peugeot 407,dopo aver preso fuoco per dinamiche da accertare, ha urtato una Mercedes Classe B.

Il rapido intervento della squadra ha evitato che le fiamme facessero ulteriori danni alle auto e alla vegetazione circostante, già interessata da un principio d’incendio. Non si segnalano feriti, solo tanto spavento tra gli automobilisti di passaggio. La strada ha subito rallentamenti in attesa della completa bonifica e messa in sicurezza della zona. La donna alla guida della Mercedes è stata trasportata dal personale del 118 all’ospedale di Olbia per accertamenti.