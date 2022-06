Tennis, ottimi risultati per il Geovillage S.C. e il Tempio T.C. ai campionati regionali giovanili

Daniel Frasconi campione regionale under 12.

Ottimi risultati per i bambini e i ragazzi del Geovillage Sporting Club e del Tempio Tennis Club, allenati da Andrea Frasconi ai Campionati Regionali giovanili di Tennis, 31esima edizione, che si sono svolti questo weekend a Cagliari nel circolo delle saline.

Daniel Frasconi e Christian Musselli

Fra tutti spicca il neo Campione Regionale Under 12 Daniel Frasconi, 11enne, che ai quarti ha battuto Edoardo Aru, in semifinale Ludovico Dodero, e in finale ha battuto Cristian Mostallino per due set a zero – 6-1 e 6-2 -.

La premiazione di Daniel Frasconi

Nell’under 14 maschile Christian Musselli – tesserato col TC Terranova ma allenato da Frasconi al Geovillage – si è classificato secondo perdendo in finale con Sarritzu dopo aver sconfitto in semifinale Davide Bocchini. Inoltre, Elias Deligios, si è fermato ai quarti del tabellone under 14, a cui è arrivato come unico 2009 del tabellone principale.

Nell’under 16 femminile Irene Sanna, dopo aver sconfitto nell’ordine, Rosadelli, Pili e Demuro si è fermata in semifinale contro Francesca Mostallino, poi vincitrice del torneo.

Con questi risultati il Geovillage S.C. ha raggiunto la quinta posizione nella classifica regionale per club.