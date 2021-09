L’incidente nella zona industriale di Olbia.

Incidente stradale, questa mattina, intorno alle 8.15, in via Capo Verde nella zona industriale di Olbia per un incidente stradale. A rimanere coinvolti un’auto ed una moto.

Il conducente di quest’ultima è rimasto ferito ed è stato trasportato dal 118 all’ospedale di Olbia. La squadra dei vigili del fuoco ha messo in sicurezza i mezzi e bonificato l’area. Sul posto per i rilievi la polizia di Stato.

