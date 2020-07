Tragedia all’Isola Rossa, sub perde la vita travolto dall’elica di un’imbarcazione

L’incidente in mare all’Isola Rossa.

Tragedia questo pomeriggio poco dopo le 17 e 30 all’isola Rossa quando un sub ha perso la vita investito da un’elica di un’imbarcazione.

Il sub è stato riportato alla banchina ed è stato subito soccorso dai volontari del 118. Le sue condizioni però erano subito apparse disperate, nello scontro infatti aveva subito l’amputazione di una gamba e nonostante le cure per lui non c’è stato nulla da fare.

Sono in corso le indagini e i rilievi da parte dei carabinieri giunti sul posto per accertare l’esatta dinamica dell’incidente.

