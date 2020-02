Istruttore di una palestra trovato con più di mezzo etto di cocaina: arrestato

L’operazione della polizia.

Nella giornata di ieri, personale del gruppo Falchi della squadra mobile, nell’ambito dei servizi finalizzati al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, a seguito di attività info investigativa apprendeva che un 47enne di Cagliari detenesse nella sua abitazione nel locale quartiere Sant’Elia , ingenti quantitativi di sostanza stupefacente destinata allo spaccio nell’ambito del quartiere di S. Elia in cui risiede, senza escludere che lo stesso potesse effettuare le cessioni anche all’interno della palestra, ubicata a Cagliari presso un complesso sportivo cittadino, in cui lavora come istruttore.

All’interno dell’abitazione sita a Cagliari adeguatamente occultata in vari locali è stata rinvenuta la somma complessiva di 1.550 euro, vari ritagli utilizzati per il confezionamento dello stupefacente, un bilancino di precisione, 4 involucri di cocaina dal peso complessivo lordo di 57,40 grammi.

