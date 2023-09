Uno dei ladri di sedie in piazza San Simplicio è pentito e ne restituisce 2.

Nei giorni scorsi erano state rubate ben 28 sedie della parrocchia in piazza San Simplicio a Olbia. A denunciarlo lo stesso parroco don Antonio Tamponi: “In piazza San Simplicio, con arte, vengono rubate sedie ogni giorno. Sono 28 fino ad oggi. Siete supplicati di non costringermi a dare le registrazioni, è umiliante”.

La pazienza e l’ovvia cattolica predisposizione al perdono del parroco, hanno prevalso sull’iniziale “ira di Dio“, e hanno avuto l’esito sperato. Uno dei ladri, pentito, ieri ha restituito al parroco Tamponi due delle sedie rubate nei giorni scorsi, facendogliele trovare all’ingresso della chiesa. Un piccolo gesto riparativo, accompagnato da un messaggio scritto su un foglietto volante: “Riconosco di aver sbagliato e per questo chiedo scusa e restituisco quello che non mi appartiene”. Il parroco, quasi sollevato, ha commentato: “Meglio sempre sperare di essere ascoltati, che agire lancia in resta. Non ho proprio voglia di fare male ad alcuno. Ho solo voglia che civilmente ci sia una comunità di persone che si aiutano. Se esistono ancora persone che si lasciano persuadere da un ammonimento è un segno positivo”.

Un simile avvertimento era stato lanciato anche dal parroco della cattedrale di Castelsardo, nei giorni scorsi, per via dei parcheggi selvaggi nella ztl di accesso alla chiesa.

Anche in quel caso, pare che l’appello abbia funzionato. Se sempre meno fedeli, stando alle statistiche, presenziano alle funzioni religiose, adesso sono i parroci che bussano nelle bacheche dei social media per far giungere i propri messaggi ai parrocchiani. Le vie del Signore sono infinite, e adesso si intrecciano anche su Internet.

