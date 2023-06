Va avanti il progetto per riqualificare San Simplicio e Orgosoleddu, le novità del PinQua

La rinascita di San Simplicio e Orgosoleddu.

Va avanti il progetto PinQua, arrivato alla progettazione definitiva. Nell’ultimo consiglio comunale si è discusso di questo importante intervento di riqualificazione di due quartieri, San Simplicio e Orgosoleddu. “Pochi giorni fa è stato assegnato il bando di progettazione definitiva – ha detto l’assessore all’Urbanistica, Bastianino Monni -. Siamo certi che in una tempistica prossima ai 3 mesi, siamo in grado di andare a bando di inizio lavori”.

Gli interventi riguardano via Petta, via Andrea Doria, via Vittorio Veneto, dove nasceranno diversi alloggi popolari per rispondere all’emergenza abitativa a Olbia. Ci saranno anche aree verdi e parchi di grandi dimensioni. Nel progetto anche la riqualificazione attorno all’area della scuola di Santa Maria. Le novità riguardano anche l’ampliamento di piazza Nassirya che avrà un parco retrostante.

L’amministrazione dovrà, però, risolvere dei vincoli con dei privati. Questi riguardano alcune strutture che si trovano nelle vicinanze di San Simplicio. “In questa pubblicazioni sono pervenute due osservazioni – spiega Monni -. Una dal punto di vista tecnico e una seconda che andremo a mettere ai voti. Non è altro che un accordo che abbiamo stipulato tra il privato, ovvero per quanto riguarda la cessione dell’area di via Cimabue con la restituzione di aree standard nella lottizzazione Maronzu. Più 40mila metri quadri di aree standard che si trovano vicino al futuro palazzetto dello sport. Stiamo prendendo accordi con i privati per avere a disposizioni due importanti aree, quella di Cimabue e cantierizzarlo entro l’anno”.

