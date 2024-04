I lavori nelle condotte di Olbia.

Mercoledì, a Olbia, sono previsti interventi per il collegamento delle nuove condotte lungo la rete di distribuzione esistente. Le operazioni coinvolgeranno le vie Ferrara all’incrocio con via Danimarca (Nodo 51) e via Ferrara all’incrocio con via Matilde Serao (Nodo 52). Per consentire lo svolgimento dei lavori, sarà necessario interrompere il flusso idrico sulla linea di approvvigionamento delle utenze interessate. Questa interruzione sarà attiva dalle ore 8 alle ore 15.

Di conseguenza, durante il periodo di interruzione, si verificheranno disservizi nell’approvvigionamento idrico per le abitazioni, soprattutto in località Bandinu dalle ore 8 alle ore 15. Inoltre, è possibile che si verifichino occasionali cali di pressione per le abitazioni situate nel centro storico sempre dalle ore 8 alle ore 15.

“Sarà nostra cura comunicare tempestivamente eventuali variazioni al programma di cui in premessa. A seguito delle operazioni di svuotamento e successivo riempimento delle condotte potrebbero verificarsi, al riavvio del flusso, dei transitori episodi di torbidità delle acque erogate”, fanno sapere da Abbanoa.

