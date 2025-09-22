Lavoro all’aeroporto di Olbia, la Coopservice cerca 40 guardie giurate

L’istituto di vigilanza Coopservice offre 40 posti di lavoro all’aeroporto di Olbia

L’istituto di vigilanza Coopservice offre lavoro all’aeroporto di Olbia: è alla ricerca di 40 guardie particolari giurate.

“Per incontrare candidati interessati a intraprendere un nuovo percorso professionale, l’azienda promuove, martedì 30 settembre, un recruiting day organizzato dal Centro per l’impiego di Olbia. Gli incontri si terranno, dalle 15 alle 19, nella sede di via Romagna 10. Le figure selezionate si occuperanno di garantire la sicurezza all’interno dello scalo mediante diverse attività operative”. Dal controllo di passeggeri e bagagli a mano con sistemi di sorveglianza dedicati alla verifica di bagagli da stiva, merci e plichi. Ma anche vigilanza e scorta in collaborazione con le autorità aeroportuali.

“Per partecipare alla selezione è possibile inviare la candidatura direttamente sul sito di Istituto Vigilanza Coopservice (www.vigilanzacoopservice.it) oppure compilare il form disponibile alla pagina dedicata del Centro per l’impiego di Olbia. Verrà data priorità a guardie giurate in possesso di Decreto in corso di validità, porto d’armi a uso personale e certificazioni ENAC. Tuttavia, chi non possiede ancora i titoli necessari ma desidera lavorare nel settore della sicurezza armata potrà partecipare a percorsi di formazione mirati al loro ottenimento, organizzati dallo stesso Istituto”.

