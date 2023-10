Il bando palestre a Olbia.

È stato pubblicato sul sito istituzionale www.comune.olbia.ot.it il “Bando pubblico per la concessione in uso continuativo delle palestre scolastiche comunali in orario extrascolastico, anno sportivo 2022/2023″. L’assegnazione degli spazi avviene attraverso un bando al fine di garantire maggiore imparzialità e trasparenza.

“Invitiamo le associazioni sportive di Olbia a presentare la domanda perché le palestre all’interno delle strutture scolastiche offrono un’ottima opportunità – afferma l’assessora allo sport Elena Casu -. L’obiettivo è quello di diffondere sempre più la cultura sportiva e di rafforzare la funzione della scuola come centro di promozione culturale e sociale”.

Le palestre saranno assegnate esclusivamente alle associazioni o società sportive legalmente costituite ed affiliate a federazioni sportive, discipline sportive associate o enti di promozione sportiva riconosciute dal C.O.N.I., con sede nel territorio di Olbia.

Nel caso in cui più di una società richiedesse gli stessi orari, la priorità verrà data alle associazioni con un livello più alto di campionato, quelle che vantano un maggior numero di atleti tesserati residenti, il maggior numero di squadre iscritte ai campionati, il maggior numero di anni di affiliazione col C.O.N.I.

Naturalmente, il Comune di Olbia disporrà la concessione delle strutture sportive limitatamente alle ore e agli spazi liberi da impegni o necessità della scuola, ai sensi degli appositi protocolli d’intesa disciplinanti i rapporti tra amministrazione e singoli istituti scolastici interessati.

Le domande possono essere presentate all’ufficio protocollo di via Garibaldi numero 49, dal 23 ottobre al 7 novembre 2023. Il bando e la relativa modulistica sono pubblicati e consultabili sul sito istituzionale, nella sezione “notizie” oppure presso gli uffici del servizio cultura e sport.

