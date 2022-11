I furti nei locali di Olbia.

Furto nel Pizzabaker’s di Olbia. Un balordo, nella notte tra sabato e domenica, è entrato nel locale portando via pochi spiccioli. Altri tre colpi, inoltre, sono stati messi a segno in altrettanto locali. Anche in quel caso il bottino è stato magro. Indagano le forze dell’ordine

“Il personaggio a quanto pare è sempre lo stesso, ma si continua a non fargli niente – afferma il titolare della pizzeria, Attilio Linaldeddu -. Comunque dal nostro locale non si è arricchito, magari gli è andata meglio negli altri tre locali. Son sicuro che non si perderà d’animo, in quanto consapevole di aver carta bianca sia dal popolo che dalle forze dell’ordine“.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui