In mare col sup, ma entra il maestrale: salvati a Santa Teresa

Salvataggio della Guardia costiera di Santa Teresa per disagi col maestrale

Provvidenziale intervento col maestrale della Guardia costiera di Santa Teresa Gallura per salvare due diportisti e due bagnini. Quando è entrato il maestrale due uomini si sono trovati in difficoltà col sup davanti alla spiaggia di Santa Reparata. Due bagnini presenti in quel tratto di litorale li hanno raggiunti col pattino, ma le condizioni del mare sono peggiorate ulteriormente. A quel punto è entrata in azione la Guardia costiera che ha recuperato tutti e quattro.

L’allarme e l’intervento

“L’allarme è scattato alle ore 15:15, quando la Sala Operativa della Capitaneria di Porto di La Maddalena ha ricevuto la segnalazione di due uomini, rispettivamente di 45 e 38 anni, che si erano allontanati dalla costa senza riuscire a fare rientro a causa del repentino peggioramento delle condizioni meteomarine e dell’intensificarsi del vento di maestrale.

Immediatamente è stato disposto l’intervento del battello GC B190, dislocato presso il porto di Santa Teresa Gallura. Mentre una pattuglia della Guardia Costiera veniva inviata via terra per raggiungere rapidamente il litorale interessato”.

“Giunta sul posto, la pattuglia accertava che i due diportisti, ormai a circa un miglio dalla costa, erano stati nel frattempo raggiunti da due bagnini in servizio presso altrettante spiagge attrezzate della zona. Intervenuti con il proprio pattino per prestare assistenza.

Pochi minuti dopo, il mezzo navale della Guardia Costiera raggiungeva i quattro occupanti, procedendo al loro recupero in sicurezza e al successivo trasferimento a riva.

Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118, che ha prestato assistenza ai due diportisti recuperati, entrambi affaticati dalla prolungata permanenza in mare”.

“L’episodio evidenzia ancora una volta l’importanza della tempestiva segnalazione delle situazioni di pericolo e della collaborazione tra Guardia Costiera e operatori della sicurezza balneare, la cui sinergia ha consentito di risolvere rapidamente l’emergenza senza conseguenze per le persone coinvolte.

La Guardia Costiera rinnova l’invito a tutti gli utenti del mare a verificare attentamente le condizioni meteomarine prima di intraprendere attività nautiche o sportive e a non sottovalutare gli effetti del vento e delle correnti, che possono rapidamente compromettere la capacità di rientro verso la costa anche a breve distanza dalla riva”.

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