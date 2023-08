Alberi caduti, allagamenti e rischio incendi, è allarme maltempo in Gallura

Allarme maltempo in Gallura.

Dopo l’anticiclone Nerone, sulla Gallura è arrivato Poppea, l’anticiclone che ha portato una situazione di maltempo tipicamente autunnale. Sul territorio si è abbattuta una bufera, che ha portato un forte vento di tempesta.

Le zone più colpite sono la zona più prossima alle Bocche di Bonifacio, come La Maddalena e Santa Teresa Gallura. Il vento però si percepisce anche a Olbia e di conseguenza il sindaco di Olbia ha firmato un’ordinanza per chiudere il parco Fausto Noce fino alla giornata di domani.

Decine di segnalazioni.

Le chiamate ai vigili del fuoco del Comando di Sassari sono decine. Le richieste riguardano interventi per allagamenti, alberi caduti e pericolanti, manufatti pericolanti, ascensori bloccati e qualche cortocircuito.

Disagi a La Maddalena.

In queste ore i vigili del fuoco del comando di Sassari sono impegnati in tutta la provincia per rispondere a tutte le segnalazioni che stanno arrivando. I disagi peggiori si stanno verificando a La Maddalena, dove il vento ha colpito diversi alberi.

In particolare, la squadra è intervenuta per rimuovere un grosso pino che si è abbattuto in strada a Caprera, bloccandola.

Allagamenti a Santa Teresa Gallura.

Le strade di Santa Teresa Gallura sono state allagate a causa delle continue piogge e le griglie di drenaggio sono state spostate. I vigili del fuoco del Distaccamento di Santa Teresa Gallura sono intervenuti più volte per le case allagate, mentre alcune abitazioni hanno subito infiltrazioni d’acqua senza però compromettere la stabilità degli edifici.

La Protezione Civile Lungoni ha collaborato attivamente durante le operazioni, utilizzando i propri mezzi per raggiungere le aree colpite dal maltempo e supportando il personale del servizio di emergenza 115 nell’effettuare interventi per garantire la sicurezza. L’allerta meteo rimane in vigore, con previsioni di vento forte e mareggiate nelle prossime ore anche in Sardegna.

Olbia trema a causa del rischio incendi.

La direzione generale della protezione civile della Sardegna ha pubblicato il bollettino di previsione di pericolo incendio alto (codice arancione), riferito all’area di Olbia. Il rischio incendi si riferisce per la giornata di domani martedì 29 agosto 2023.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui