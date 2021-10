Il progetto Mater for Komen a Olbia.

Ottocentodiciannove Il numero degli esami effettuati, cinquantuno il numero dei dipendenti del Mater Olbia Hospital coinvolti nel progetto, trentuno i comuni che hanno aderito, undici gli eventi di promozione sul territorio, ventidue i volontari dal nord Sardegna, duemila le persone che hanno partecipato. Questi i numeri del progetto Mater for Komen – 6 mesi in rosa in collaborazione con Komen Italia, che si concluderà domani, 10 ottobre.

L’evento si concluderà in contemporanea con la Race For The Cure, che si corre in presenza a Roma e virtualmente in altri 22 paesi europei. Inoltre, nella sola giornata di domani gli specialisti del team multidisciplinare del polo senologico del Mater offriranno circa 220 prestazioni sanitarie alle donne della Gallura.

In netto contrasto al drastico rallentamento degli esami di controllo e delle visite di prevenzione imposto dalla pandemia, la struttura si è impegnata affinché le donne del territorio non fossero lasciate indietro. “Chiudiamo questa piccola-grande maratona al fianco della Komen Italia rilanciando il nostro impegno. Contiamo per il prossimo anno di veder crescere la collaborazione con la Komen Italia, aspirando a garantire una presenza permanente sul territorio per attività diagnostiche, di prevenzione e sensibilizzazione”, fa sapere il Mater Olbia.