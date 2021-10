I soldi che arriveranno a Olbia.

A Olbia 12,4 milioni dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) e dal Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare (PinQua). Il ministro delle Infrastrutture e la Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini ha firmato il decreto che prevede dei finanziamenti che Olbia userà per la rinascita di due quartieri.

I rioni che cambieranno totalmente volto sono quelli di Gregorio e San Simplicio. Qui nasceranno zone verdi ed edilizia residenziale. È notizia recente l’aggiudicazione dell’asta del palazzo Fs da parte del Comune, diventato proprietà dell’ente in quanto sono passati i dieci giorni previsti dall’asta. L’immobile diventerà la sede della Casa dello Studente.

I progetti per i quartieri.

Da quartiere degradato a cittadella degli studi e di servizi. E’ questa l’idea dell’amministrazione comunale che intende dare al volto del rione. Tra non molto infatti sarà inaugurata la nuova stazione ferroviaria, che renderà il quartiere San Simplicio più frequentato. Ci saranno anche zone verdi, come la nascita del parco dei Giusti, un giardino dietro piazza Nassiriya, un altro accanto alla scuola di Santa Maria e nel quartiere San Simplicio, in via Andrea Doria.

I progetti più importanti riguardano la nascita di nuove palazzine residenziali nel quartiere San Simplicio, che cambieranno anche il volto estetico del rione e la possibilità per i proprietari di poter rendere visibili i propri giardini privati. Verrà rivoluzionata la viabilità, con la nascita di strade pedonali e a traffico limitato.