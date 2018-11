Annunciata l’apertura del Mater Olbia.

I primi ambulatori saranno aperti a dicembre. Anche se per vedere movimento nei reparti bisognerà aspettare il prossimo marzo. L’anticipazione arriva dal presidente della Fondazione Gemelli, partner della Qatar Foundation nel progetto Mater Olbia, Giovanni Raimondi. In una lunga intervista al quotidiano La Nuova Sardegna ha spiegato i tempi e i modi del nuovo nosocomio.

Ad iniziare dal numero di posti letto previsti, che ha confermato saranno 200, e dal numero dei dipendenti che saranno asssunti: si partirà con 15, ma in breve tempo dovrebbero salire a 500. Insomma, solo questione di giorni per vedere il Mater Olbia in funziona. Manca l’atto formale della Regione, ovvero l’accreditamento, e gli ambulatori poi potranno aprire.

