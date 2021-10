I migliori telefoni sotto i 300 euro.

Quali sono i migliori telefoni sotto i 300 euro? Non è detto che si devono spendere cifre astronomiche per poter avere un telefono valido e ad alte prestazioni, la soluzione ideale è stare in una fascia media e scegliere un prodotto con un buon rapporto qualità prezzo. Per darvi un supporto abbiamo selezionato i migliori modelli con un prezzo non superiore ai 300 euro. A facilitare la vostra scelta, abbiamo preparato la classifica dei prodotti migliori in questa categoria di costo con tutte le loro specifiche di pregi e difetti per rendere il vostro acquisto facile e veloce!

Il Samsung Galaxy M32 è un telefono ad altissime prestazioni, innanzitutto ha una batteria con durata in uso ottima, arriva anche a 48 ore. Ricarica rapida e con anche dispositivi wifi grazie alla sua altissima connettività.

Un telefono con delle prestazioni ottime che non dimentica la tua privacy, grazie al suo sistema di protezione Samsung tutti i tuoi dati sono attentamente mascherati e sceglierai tu in piena autonomia la gestione della tua vita privata.

Alcuni pregi:



– batteria con alto rendimento,

– schermo Super AMOLED, quasi introvabile per questa fascia di prezzo,

– doppia telecamera ad alta definizione per foto perfette.



I difetti sono davvero pochi segnalati da chi l’ha acquistato, se non le due ore per raggiungere il 100% di carica e in alcuni casi la sua lentezza di risposta in scrittura dello schermo touch.

Lo Xiaomi Mi 11 Lite ha uno schermo Amoled davvero bello e performante. Doppia sim e con una memoria espandibile e Ram da 8 giga per permetterti di lavorare in tutta serenità con l tuo smartphone.



Alcuni pregi:



-Telefono leggero e con alte prestazioni,

– fotocamera doppia ad alta risoluzione,

– ampia durata della batteria



Tra i difetti c’è la mancanza del jack audio e il 5G non supportato, ma se non si hanno alte pretese è un telefono con un buon rapporto qualità prezzo.

Se oltre alla praticità vuoi mettere un tocco di design allora il Realme GT Master edition è modello adatto, Ispirato alle famose valigie è davvero molto accattivante e con alte prestazioni.

Alcuni pregi:



– Fotocamera da 64 MP per esprimere al meglio tutte le tue emozioni. Non perdere l’occasione di fotografare i tuoi momenti migliori anche grazie alla grande memoria di archivio.

– Un ottimo prodotto anche per quel che riguarda la durata di batteria e velocità di connesione.

– l’ottimo rapporto qualità prezzo, è difficile trovare dei prodotti pari valore con queste caratteristiche.



Un difetto, se cosi possiamo definirlo, è la sua unicità di colore, che può piacere o meno, ma essendo edizione speciale non si trova altro colore.

L’ Oppo Reno4 è un prodotto vicino al limite di prezzo che abbiamo pattuito, ma con alte prestazioni che ci fanno comprendere che ne vale assolutamente la pena.

Alcuni vantaggi:



– 4 fotocamere per riprendere in ogni momenti la tua vita quotidiana,

– possibilità di utilizzare duesim

– memoria Ram di 8 GB

– Possibilità di avere sempre una grafica perfetta con lo schiermo ad alte prestazioni.



Lo svantaggio riscontrato da chi lo ha acquistato in precedenza è quello di avere qualche problema con il software in alcune applicazioni.