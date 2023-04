Miguel Es Claro, il cantante di reggaeton che sogna la Costa Smeralda

Il sogno della Costa Smeralda di Miguel Es Claro.

La Costa Smeralda è sempre stata una grande ambizione per tutti, dai comuni cittadini ai vip. C’è anche un cantante di Cagliari, Miguel Es Claro, all’anagrafe Samuele Stocchino, che sogna di potersi esibire nella zona rinomata. Il 27enne fin da piccolo è nato in mezzo alla musica, senza distinzione di generi, soprattutto per il fatto che in famiglia suonano un po’ tutti. Il suo filone preferito è quello del reggaeton.

“Nel 2010 ho iniziato come cantautore a scrivere testi in italiano. Le classiche canzoni rap melodiche, che andavano di moda tra noi adolescenti dell’epoca. Il tutto senza mai pubblicare nulla, se non qualche pezzo sino al 2017 quando uscì una canzone su YouTube, ma niente di che – afferma il giovane -. Dopodiché andai a vivere per un periodo a Madrid in cerca di lavoro. Non trovandolo ho approfittato del tempo per studiare la lingua spagnola e praticarla quanto meglio possibile con la chiara idea di voler rendere concreto il mio obiettivo. Ovvero cantare in spagnolo il genere che più amo. Quello latino”.

L’impresa inizialmente è stata un po’ dura, ma allo stesso tempo stimolante. Perché un sardo che canta completamente in spagnolo non si vede tutti i giorni. L’obbiettivo è farlo sia per l’isola, ma anche dall’isola per il mondo intero.

“Sin da subito la mia idea e determinazione ha riscontrato un discreto successo. Avendo il maggior numero di ascolti proprio in sud America e naturalmente Europa oltre che la nostra amata isola. O come la chiamo io al finale di ogni canzone (La isla magica) per omaggiare la nostra terra ricca di tradizioni e radici millenarie. Conosciuta in tutto il mondo per le nostre tradizioni, sapori e costumi. Oltre che per le meravigliose spiagge – riprende l’artista -. Il prossimo obbiettivo è girare dei videoclip ufficiali proprio nelle nostre coste più prestigiose. E magari fare un bel concerto in Costa Smeralda e non solo”.

Sin da ora Miguel Es Claro pubblica un brano al mese affiancato da Odem, colui che gli cura le voci e le basi musicali. “Tra i vari brani ci saranno collaborazioni internazionali come la Colombia oltre quella con dei ragazzi del Cile dove ho rappresentato la Sardegna. Dopo averla rappresentata pure in una discoteca al nord della Germania dove mi sono esibito. Il mio è un viaggio musicale tra alti e bassi ma ora è arrivato il tempo di raccogliere i frutti di anni di prove e studio”, conclude.



