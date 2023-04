L’ultimo viaggio di Antonina, il lutto colpisce Budoni: aveva 66 anni

Lutto a Budoni per la scomparsa di Antonina Luccia.

Tutto il paese di Budoni si stringe intorno alla famiglia di Antonina Luccia, venuta a mancare ieri all’età di 66 anni. Originaria di Castelsardo, dal matrimonio con il marito Giovanni aveva avuto due figli, Maurizio e Stefano. E proprio domani avrebbe compiuto 67 anni.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato grande commozione e sono in molti a ricordarla anche nel suo paese natale. “Era una persona bravissima“, si è limitata a commentare un’amica. Il funerale si svolgeranno domenica pomeriggio, alle ore 16, nella città della scolastica in via Kennedy a Budoni con partenza dalla casa in località zona Ponte, via Bellini.

