Minaccia i dipendenti di un camping: denunciato un 45enne di Buddusò

Dopo alcune indagini i carabinieri di Castiadas hanno denunciato un 45enne di Buddusò, ma residente a Sassari per minacce nei confronti dei dipendenti di un camping di Muravera.

I fatti risalgono al 10 agosto quando l’uomo, insieme ad altri tre si è introdotto nella struttura per vendere del formaggio e dei prodotti caseari ai turisti. I dipendenti del camping avrebbero invitato l’uomo aduscire dal campeggio, ed è a questo punto che sarebbero stati ripetutamente minacciati.

Dopo la denuncia da parte della titolare i carabinieri hanno individuato l’uomo, mentre per gli altri tre sono ancora in corso le indagini per risalire alle loro identità.

