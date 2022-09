Arrestati dai carabinieri di Olbia.

Ieri sera i carabinieri di Olbia hanno sorpreso in località Plebi due uomini, di cui uno pluripregiudicato per reati connessi alla droga, in possesso di svariate dosi di cocaina e una serie di appunti e pizzini riconducibili all’attività di spaccio.

In seguito ai primi accertamenti, gli indizi hanno portato i militari dell’Arma verso verso un’abitazione in centro a Olbia nella quale i due nascondevano un ingente quantitativo di sostanza stupefacente: nell’ordine di 3,5 chili di marijuana suddivisa in infiorescenze, oltre venti dosi di cocaina già confezionata nonché sostanza da taglio, bilancini di precisione e tutto il materiale utile al confezionamento della stessa.

Tratti in arresto per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio in concorso, l’autorità giudiziaria ha disposto per entrambi, B. M. e P. L., la custodia cautelare domiciliare in attesa dell’udienza di convalida.