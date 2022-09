La Settimana europea della Mobilità 2022 a Olbia.

Per la Settimana europea della Mobilità 2022, le organizzazioni del territorio hub.Mat Aps, Spazio Ciclofficina Margherita Hack, Bikefluenzer, Asd Olbia Racing Team, G-Cycles, Pista ciclabile Olbia, con il supporto del Coordinamento Fiab Sardegna e con il patrocinio del Comune di Olbia, organizzano degli eventi per la promozione della mobilità sostenibile in città.

Il programma della Settimana europea della Mobilità 2022 a Olbia prevede il 23 settembre, dalle 17 alle 19, in piazza Mercato, Andiamo in bici! Impariamo ad usare la bici in città, in collaborazione con la polizia municipale. Un percorso ciclabile didattico per i bambini dai 4 ai 10 anni. Dalle 18:30 alle 20:30, con partenza da piazza Mercato, Pedalata estemporanea per celebrare la Settimana europea della Mobilità 2022, 6 chilometri circa, su percorso urbano non protetto. Infine il 24 settembre, dalle 18:30 alle 20, Ciclofficina Margherita Hack, via Gallura 8b, La magia della bicicletta – spettacolo di teatro giapponese e delle ombre per bambini, dai 3 ai 10 anni, a cura di Andrea Bebbu. La prenotazione è obbligatoria per posti limitati al numero 348/3547192.

La Settimana europea della Mobilità, Sem, è un’iniziativa annuale della Commissione Europea per la mobilità urbana sostenibile. Dal 2002, invita le città e i paesi europei a dedicare una settimana alla mobilità sostenibile. Idealmente, inizia il 16 settembre e termina con un Car-Free Day il 22 settembre, o nei giorni intorno a queste date. Ogni anno, la Sem ha un motto specifico, come aria pulita, multimodalità o sharing economy e include eventi legati alla promozione di modalità di spostamento alternative al traffico individuale motorizzato, critical mass in bicicletta, chiusure temporanee di strade per le auto, aprendole a pedoni e ciclisti.

Il tema annuale della Settimana europea della Mobilità 2022 è “Migliori connessioni”. Con questo tema si cerca di evidenziare e promuovere le sinergie tra le persone e i luoghi. In particolare, quelle persone che stanno offrendo la loro esperienza, creatività e impegno per aumentare la consapevolezza sulla mobilità sostenibile, promuovere il cambiamento comportamentale a favore della mobilità attiva, raggiungere e creare connessioni tra i gruppi esistenti e il nuovo pubblico. Durante tutti gli eventi sarà possibile registrarsi per la Pedalata ecologica Teresa Meloni prevista per il prossimo 2 ottobre.