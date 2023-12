Proseguono gli eventi di Natale a La Maddalena.

La Maddalena ha organizzato diversi eventi per il periodo di Natale. Il 29 dicembre in piazza Umberto I, alle ore 18, ci sarà l’evento clou per i più piccini. Un musical di ben 19 personaggi Disney sul palco con la presentatrice di eccezione Minnie, maxi schermi e tante sorprese.

Lo show è particolarmente atteso anche dai più grandi grazie ai personaggi senza tempo che si esibiranno sul palco. Per i giovani invece arrivano i DJ dello Zoo di 105 che si esibiranno la notte di sabato 30 dicembre, sempre in piazza Umberto I accompagnati dallo speciale evento I LoVE Formentera.

