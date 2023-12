Come sarà il meteo a Natale in Gallura e a Olbia.

Sarà un Natale dal clima quasi primaverile in tutta la Sardegna, anche a Olbia e in Gallura. L’anticiclone delle Azzorre porterà sole e temperature primaverili, insieme alla fine del maestrale che ha rovinato il meteo delle scorse giornate. Specie nella città gallurese e nei comuni costieri, la colonnina di mercurio della massima è vicina ai 20 gradi. Poco più fredde le località collinari del territorio, dove le temperature massime previste sono sui 13 gradi.

Come è tipico degli inverni in Gallura, una forte escursione escursione termica: le minime saranno molto più basse. A Olbia è prevista una temperatura di 7 gradi, addirittura 6 a Tempio Pausania. Sarà un Natale “caldo” anche sul Limbara, dove sono previsti picchi di 11-12 gradi. Difficilmente, in tutta la Sardegna, si registreranno temperature inferiori ai 2 gradi.

In definitiva, trascorreremo, un Natale che si può definire “primaverile”, completamente senza neve. E il bel tempo proseguirà fino al 28, quando una perturbazione atlantica potrebbe comportare un rapido calo delle temperature.

