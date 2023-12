Calangianus, grande successo per “Lu ciocca ciocca”

Inizia Pasca Natali con il corteo “Lu ciocca ciocca” a Calangianus.

Grande successo ieri per l’esordio della manifestazione “Pasca di Natali”, organizzata dall’associazione “Contiamoci”, alle ore 18:30 è partito il consueto appuntamento de “Lu ciocca ciocca”, durante il quale il corteo con Maria e Giuseppe ha camminato per le strade del paese alla ricerca di un alloggio. Il corteo è partito in cammino dalla chiesa del Convento e si è snodato tra le vie del paese accompagnato dalla musica delle launeddas di Raffaele Serri. Per l’occasione, i ristoranti e le pizzerie del paese hanno proposto il menù “Ciocca Ciocca” con piatti tipici della tradizione gallurese.

Dopo “Lu ciocca ciocca”, attesa per il presepe vivente di Calangianus.

Dopo “Lu ciocca ciocca” continua la “Pasca Natali” di Calangianus. Il presepe vivente sarà aperto il 26 dicembre 2023 e il 6 gennaio 2024 a partire dalle ore 11:30. Il 6 gennaio la giornata sarà caratterizzata dall’arrivo dei Re Magi e della Befana che, come tradizione, offrirà dolci e doni ai più piccoli.

Il programma delle giornate della XII edizione di Pasca di Natali in carrera: il 26 dicembre.

Dalle ore 11:30 apertura presepe, botteghe e punti ristoro. Alle ore 13, invece, presso il Sagrato del Museo di Arte Sacra, i danzatori della scuola di ballo New Dance Gallura del maestro Stefano Corongiu, si esibiranno alla corte di Re Erode. Alle ore 14:30 canti a ghitterra con Vincenzo Murino – Itinerante, mentre alle ore 15:30 per i più piccoli giro in calessino. Seguirà alle ore 16:30 l’esibizione del Gruppo Mini Folk Tamponeddu di Luras e alle ore 18 l’sibizione itinerante del Coro “Su Bubugnulu” di Luras.

Il 6 gennaio arrivano i Magi e la Befana.

Il programma del 6 gennaio 2024 prevede alle ore 11:30 l’apertura del presepe, botteghe e punti ristoro. Dalle ore 13 presso il sagrato del Museo di Arte Sacra, i danzatori della scuola di ballo New Dance Gallura del maestro Stefano Corongiu, si esibiranno alla corte di Re Erode. Alle ore 14:30, invece, canti a ghitterra con Vincenzo Murino – Itinerante, mentre alle ore 15:30 l’esibizione itinerante del Coro Polifonico Boci D’Agliola di Telti. Seguirà alle ore 16:30 la partenza dei Re Magi per la Mangiatoia, mentre alle ore 18 l’arrivo della Befana con tante sorprese per i più piccini. Alle ore 19 l’esibizione del Gruppo folk Lu Rizzatu di Calangianus. Infine alle ore 20 Lu Baddatoggju con la fisarmonica di Gian Franco Salis.

