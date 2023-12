Olbia, l’ex sequestratore di Augusto De Megni nuovamente nei guai

Francesco Goddi, ex sequestratode di Augusto De Megni, arrestato a Olbia e sotto processo.

Era il 1990 quando si rese protagonista del sequestro di Augusto De Megni, l’orunese Francesco Goddi, da tempo residente a Olbia.

Dopo aver scontato 22 anni di carcere per il sequestro De Megni, fu arrestato nuovamente nel 2015. Infine, il 72enne è stato arrestato lo scorso maggio e portato a Bancali per ricettazione e detenzione abusiva di armi da fuoco e di sostanze stupefacenti, rinvenute nella sua abitazione durante una perquisizione domiciliare in cui furono sequestrati anche 16mila euro in contanti considerati proventi dell’attività di spaccio.

A Goddi, successivamente, è stata concessa la detenzione domiciliare, viste le condizioni di salute e l’età. Nell’udienza di convalida dei giorni scorsi, il Pm, visti i riscontri, aveva chiesto il giudizio immediato. Come riporta La Nuova Sardegna, il giudice, accogliendo le richieste dei difensori dell’uomo, ha disposto il giudizio abbreviato condizionato all’esame di due testimoni. Il processo dunque, proseguirà con l’esame dei due testimoni.

