Nuoro e Olbia in lutto per la scomparsa di Simonetta Murru

Addio a Simonetta Murru, madre di Ninni Corda.

Oggi per due città sarde è una giornata di lutto. E’ scomparsa Simonetta Murru, ex sindaca di Nuoro e madre di Ninni Corda, consulente calcistico dell’Olbia Calcio. A comunicare la triste notizia è la società, che ha espresso le più sentite condoglianze al proprio collaboratore.

Ninni Corda, figlio della Murru, è divenuto consulente calcistico della Swiss Pro Promotion, società svizzera proprietaria dell’Olbia. Per questo la città gallurese è molto addolorata per la perdita di Simonetta Murru. La donna, è stata una figura molto importante per il capoluogo della Barbagia. Nata il nel 1943, avrebbe tra pochi giorni compiuto 81 anni, il 26 aprile, è stata sindaca di Nuoro dal 18 luglio 1991 al 6 maggio 1992.

Una laurea in Scienze politiche e una formazione socialista, Simonetta Murru è stata insegnante e sindacalista alla Uil. La sua attività politica è cominciata negli anni ’80, dove ha avuto la carica di consigliera comunale del Partito Socialista Italiano. Dal 1985 è stata anche assessora comunale e vicesindaca, prima di diventare sindaca di Nuoro, prima donna a ricoprire tale carica nella Barbagia. Anche suo marito, Martino Corda, legato al PSI, ha ricoperto la carica di sindaco di Nuoro dal 1983 al 1985.

Le parole del sindaco di Nuoro.

”Con profondo dispiacere ho appreso la notizia della scomparsa di Simonetta Murru, prima e finora unica donna a ricoprire la carica di sindaco di Nuoro – ha detto il sindaco Andrea Soddu -, incarico che prima di lei ricoprì anche suo marito Martino Corda. La sua elezione, nei primi anni Novanta, rappresentò un momento storico per la nostra città, in un periodo in cui la politica, soprattutto a livello locale, era ancora appannaggio quasi esclusivamente degli uomini e la rappresentanza femminile nei posti di vertice era vissuta come un’eccezione”.

”Simonetta Murru riuscì a rompere gli schemi – aggiunge il primo cittadino di Nuoro -. Della sua esperienza di amministratrice (sia come sindaca che dai banchi del Consiglio comunale) lascia il ricordo di una donna determinata, che aveva a cuore la propria città, non incline al compromesso a tutti i costi, come lei stessa ebbe modo di dichiarare in un’intervista. In questi anni da sindaco ho avuto modo di incontrarla tante volte. Ogni tanto veniva a trovarmi in comune. Mi dispensava amorevoli consigli, suggerimenti e raccomandava sempre di tenere alto lo sguardo, diceva ” per costruire occasioni di futuro per la nostra città ed il territorio”. Era innamorata dei figli e lo ribadiva sempre. A nome mio personale, della giunta comunale e della città, esprimo le condoglianze al marito Martino, ai figli Christian e Ninni e a tutti i familiari”.

