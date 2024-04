Ryanair ha preso servizio a Olbia e si va verso la fusione degli aeroporti

Mentre la livrea di Ryanair fa il suo debutto sulle piste di Olbia, si avvicina la grande fusione dei tre aeroporti sardi. Nei cieli e nelle società di gestione degli scali isolani ci sono grandi manovre in corso. Nonostante i tanti pareri contrari, a partire dalla Regione targata Solinas&Moro, va avanti il progetto di privatizzazione e fusione delle tre società che operano su Olbia, Alghero e Cagliari. Un passaggio dal pubblico al privati che alletta alcuni e terrorizza altri.

Dopo la fusione tra il Riviera del Corallo di Alghero e il Costa Smeralda di Olbia la partita di Risiko ha visto l’offensiva sul Cagliari-Elmas. La cessione delle quote da parte della Camera di commercio di Cagliari e Oristano è stata esaminata dall’Agcom, che non si è opposta. “Ad esito dell’Operazione, Ligantia deterrà il controllo di tutte e tre le società di gestione aeroportuale sarde risultando titolare di partecipazioni in Geasar per il 79,79%, in Sogeaal per il 71,25% e in Sogaer per il 95,7%” L’Autorità garante per la concorrenza ha analizzato la questione e ha deciso di non avviare l’istruttoria, dando il via libera all’operazione.

Fit Cisl su Ryanair

Il primo collegamento Ryanair tra Olbia e la Penisola fa esultare la Cisl. “Lo sbarco di Ryanair al Costa Smeralda potrebbe tramutarsi in una crescita – commenta il segretario regionale Fit Cisl, Gianluca Langiu -. Sia in termini occupazionali, per gli operatori aeroportuali, che in termini economici per tutto il sistema ricettivo gallurese e dell’intero Nord Sardegna”.

“Ora serve una maggiore sinergia tra operatori turistici, che devono offrire servizi, e chi genera traffico come la compagnia irlandese . aggiunge -. Ovviamente crediamo che l’arrivo della low cost più importante in Europa non debba determinare fibrillazioni tra le compagnie aerea presenti da anni nello scalo gallurese. E per questo chiediamo alla società di gestione che si faccia garante dell’equilibrio tra vettori, affinché non prevalgono conflittualità a scapito dell’utenza”.

