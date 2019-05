L’iniziativa delle giostre di Matherland a Olbia.

La festa di San Simplicio a Olbia durerà, per la prima volta, più giorni del previsto. Ieri il sindaco Settimo Nizzi ha firmato l’ordinanza, che consente di occupare l’area del parco Fausto Noce fino a lunedì 20 maggio. Permettendo, di fatto, a tutti, dalle bancarelle ai caddozzoni, dai commercianti alle giostre, di poter beneficiare di un altro weekend di festa.

E se il tempo sarà clemente (le previsioni metereologiche al momento sono ondivaghe) sarà una grande opportunità anche per le famiglie, che da questa edizione della ricorrenza del Santo Patrono sono rimasti non pienamente accontentati dal loro desiderio ludico. Per questo scopo il luna park Matherland ha pensato di lanciare per domani l’iniziativa tutto ad un euro.

Dalle 16,30 fino a chiusura i giri sulle giostre avranno un prezzo calmierato. “Abbiamo pensato di proporre questa iniziativa – spiega Luciano Marengo, patron di Matherland – per poter permettere a tutti di concludere la festa di San Simplicio con un sorriso. Ci mettiamo tutto alle spalle e festeggiamo con lo spirito dell’allegria che ci caratterizza da sempre”.

La promozione sarà per domani. Una grande occasione per le famiglie, quindi. “Dobbiamo ringraziare l’amministrazione comunale che ha deciso di prolungare i giorni di festa – prosegue Marengo -. Concludere altrimenti in questo modo, dopo i giorni di pioggia e lo stop iniziale, non sarebbe stato bello. Per noi vuole essere un modo per ringraziare tutti i nostri visitatori”.

