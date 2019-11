L’iniziativa di oggi.

Settantacinque bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni, del Centro per l’Infanzia “I Folletti di Kines” hanno partecipato alla “Giornata nazionale degli alberi”, organizzata stamane dal Cipnes- Gallura in un’ampia area verde appositamente attrezzata e dedicata alla valorizzazione dell’ambiente e del patrimonio boschivo.

Assistiti dalle maestre e dai tecnici del Cipnes, i bimbi, suddivisi in cinque gruppi, hanno provveduto a mettere a dimora alcune decine di piante, dando vita a una gioiosa cerimonia durata un paio d’ore (con tanto di canzoncina composta proprio per l’occasione) nel corso della quale è stata sottolineata l’importanza delle disposizioni contenute nella legge a proposito di riduzione delle emissioni, della prevenzione del dissesto idrogeologico e della prevenzione del suolo.

“Abbiamo aderito con entusiasmo – ha dichiarato Pina Sanciu, direttrice del Centro “I Folletti di Kines” – all’invito della dirigenza del Cipnes finalizzato alla promozione della conoscenza dell’ecosistema boschivo e del rispetto delle specie arboree per un equilibrio tra comunità umana e ambiente naturale. Il nostro ente ha recepito per intero il contenuto della legge del 2013, voluta dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, di concerto con il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, tesa a stimolare un comportamento quotidiano sostenibile per la conservazione della biodiversità”.

L’iniziativa, fortemente voluta dal presidente Mario Gattu e dal direttore generale dell’ente Aldo Carta, è stata coordinata dal dirigente del settore manutenzioni del Cipnes, Giovanni Cherchi, e dalla direttrice del Centro per l’Infanzia “I Folletti di Kines” Pina Sanciu.

