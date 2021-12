In viaggio da Olbia a Cagliari: “Treni lenti, strapieni e bagni fuori uso”

Disagi per chi viaggia in treno da Olbia a Cagliari.

Una nuova interrogazione deputato di Fratelli d’Italia Salvatore Deidda sulla condizione dei treni in Sardegna, in particolare per la tratta Olbia Cagliari.

“Amo spostarmi in treno, specialmente quando devo fare lunghe tratte. In Sardegna, però, rispetto ad altre regioni, è veramente complicato. Ieri, ad esempio, ho preso il treno ad Olbia con cambio a Chilivani, e proseguito per Cagliari. I treni sono puntuali ma lenti, a gasolio, strapieni di pendolari e con i bagni fuori uso ma utilizzati ugualmente – commenta Deidda -. Da Macomer passando per Oristano, i passeggeri sono aumentati. I sardi amano viaggiare in treno e meritano un servizio migliore“,

“Ho già presentato, con il precedente Governo Conte, un’interrogazione su quali investimenti sono previsti in Sardegna da parte di Ferrovie Italiane e se intendono intervenire sulle linee, vero problema del sistema ferroviario, ma nel PNRR non c’è nessuna traccia. Sia sulle principali linee gestite da Ferrovie Italiane, sia su quelle da Arst, servono investimenti. Per questo motivo, sto presentando una nuova interrogazione per avere un minimo di attenzione in più. Parlano tanto di transizione ecologica e igiene, ma si viaggia ancora a gasolio e con i bagni guasti”, conclude Deidda