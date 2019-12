Il Comune approva il bilancio.

L’amministrazione comunale di Olbia approva il bilancio. Un milione e mezzo di euro per l’Urbanistica, previsto per i piani di risanamento ai quartieri di Ruinadas e Pasana. Per il Sociale sono previsti 21 milioni. Investimenti anche per lo sport, Pubblica Istruzione, Cultura e risparmio sui costi della macchina amministrativa.

Un bilancio però approvato, con grande fretta, almeno secondo quanto affermano i consiglieri di minoranza, perché ancora non è stato dato il via libera alla finanziaria regionale e nazionale con le loro risorse, la cui destinazione sarà gestita solo dalla giunta e non dal Consiglio, che non potrà presentare emendamenti.

Nel bilancio sono presenti 120 milioni di spese obbligatorie e non sarebbero presenti investimenti per la bonifica del campo rom di Sa Corroncedda.

