Il meteo su Olbia per domani.

Il vento di Maestrale continuerà a soffiare anche nella giornata di domani. Queste le previsioni meteorologiche a Olbia e in Gallura.

Secondo quanto emesso dal Bollettino della Protezione Civile Sardegna, a Olbia e in Gallura, non ci sarebbe però alcuna criticità per l'”assenza di fenomeni significativi prevedibili“.

Vento sì, ma nessun rischio idrogeologico, nonostante stanotte sia prevista anche pioggia.

(Visited 174 times, 174 visits today)