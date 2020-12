Il sequestro a Olbia.

Carabinieri del Noe in azione a Olbia per sequestrare una grande discarica abusiva nel Golfo di Cala Saccaia. L’area, di circa 200 metri quadrati è stata avvistata dal nucleo elicotteri carabinieri di Olbia che ha quindi segnalato la zona e dato il via all’operazione.

I colleghi del Noe intervenuti hanno trovato rifiuti di ogni tipo e molto inquinanti, come parti di auto e fusti di olio motore, ma anche componenti elettriche ed inerti. Con quest’ultima operazione salgono a 8 le discariche abusive sequestrate in Sardegna negli ultimi 3 mesi.

