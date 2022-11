Chiudono negozi a Olbia.

Moria di negozi e attività anche storiche a Olbia, anche nel centro storico. Dopo un periodo di crescita commerciale, la crisi dovuta alla pandemia e, poi, ai rincari sta cominciando a mietere diversi negozi e locali in varie zone della città.

Serrande abbassate e locali commerciali in vendita nelle agenzie immobiliari e siti di annunci. Oltre a questi, numerosi negozi sono finiti all’asta. Sembra che la città stia passando un periodo nero, dopo la faticosa ripresa dalla crisi dei primi anni ’10 del Duemila, seguita da una grande vitalità commerciale anche in vista dei recenti lavori di riqualificazione del centro storico.

Andando a setacciare i siti immobiliari, non sono poche le attività storiche messe in vendita tra viale Aldo Moro e il Corso Umberto I. Il 13 novembre scorso è finito in vendita un negozio di abbigliamento per bambini in viale Aldo Moro. Mentre sulla stessa via risale alla fine dell’estate l’annuncio relativo alla vendita di una storica cartolibreria. Ma le vendite di attività si estendono anche in via Roma, con l’annuncio di una storica gioielleria. Vende anche uno dei più anziani bar del Corso Umberto e compaiono anche annunci di attività aperte solo da pochi anni, come due paninoteche in via Roma. Nella stessa via ha chiuso più di una pizzeria. “Purtroppo ci sono delle aziende che non sono riuscite a risalire dopo la pandemia – ha detto il direttore di Confcommercio, Nino Seu -, poi, purtroppo il caro energia ha dato la botta finale. E’ un periodo di grande difficoltà per restare in piedi e per lo stesso motivo tanti hanno deciso di chiudere anche per la stagione invernale”.

