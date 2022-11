Strade vuote e pochi acquisti nel centro storico di Olbia per il black friday

Le previsioni del black friday a Olbia.

Strade vuote e clima spettrale tra le vetrine dei tanti negozi del centro storico di Olbia. Mancano ormai pochi giorni al “black friday”, ma al Corso Umberto non passa quasi nessuno. Complice anche il maltempo, che non ha dato tregua nemmeno nel weekend.

Quest’anno tra le vie del Corso Umberto tanti hanno deciso di chiudere la loro attività fino alla bella stagione. Una decisione che ha sicuramente demotivato i più a frequentare il centro storico anche per fare gli acquisti di Natale. Tuttavia, le problematiche sono ataviche, oltre ai rincari che stanno premendo sugli esercenti. “Purtroppo, anche se non abbiamo dei dati al riguardo, dobbiamo confermare che quest’anno c’è in giro molta desolazione – dichiara il direttore di Confcommercio Olbia, Nino Seu -. Anche perché non arrivando i turisti, dobbiamo contare soltanto sui locali. Non ci saranno quindi grandi aspettative sulle vendite del black friday”.

Nessuna iniziativa commerciale per rilanciare l’evento, ma il Natale sicuramente rilancerà le attività commerciali del centro, grazie agli eventi previsti nel calendario di Olbia. Il Comune ha annunciato che a partire dalle luminarie, le festività nel centro storico saranno salve. L’indiscrezione è che, oltre ai tradizionali festeggiamenti, con concertone e fuochi d’artificio, potrebbero esserci proprio delle manifestazioni in piazza per portare il pubblico a rivivere il centro e rilanciare gli acquisti natalizi.

