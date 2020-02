Paura coronavirus, i bulli inveiscono contro la studentessa giapponese

Il caso a Nuoro.

La paura del coronavirus delle volte si trasforma anche in ignoranza e bullismo.

E’ il caso di una studentessa giapponese a Nuoro per un programma di scambio culturale. All’inizio alcune battute erano arrivate anche a scuola ma sono subito state fermate sul nascere con le scuse dei compagni.

Due fatti più gravi invece sono successi su un’autobus e in centro quando alcuni bulli si sono avvicinati: risate, prese in giro con quell’appellativo “coronavirus” che forse non era stato capito fino in fondo dalla giovane. La ragazza ha cercato di allontanarsi e poi ha raccontato tutto alla famiglia ospite.

