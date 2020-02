Le dichiarazioni del vicesindaco Addis.

L’Amministrazione comunale di Tempio Pausania segue con preoccupata attenzione le vicende del tribunale e la situazione, per come essa è stata rappresentata dalla prima Commissione del Csm, desta profonda apprensione. Non vi è dubbio che le problematiche emerse dai lavori della Commissione, colpiscano direttamente il servizio giustizia nel suo complesso, per il quale, sindaco e amministrazione comunale, non possono che adoperarsi secondo le proprie competenze e nel massimo rispetto dei ruoli, per far sì che esso sia svolto nella massima efficienza.

La storia politica di Tempio insegna che il Comune è sempre stato osservatore attento e sensibile verso i problemi degli Uffici giudiziari presenti in Città, intervenendo in loro difesa o anche solo apprestando soluzioni logistiche, ogni qual volta nel corso del tempo se ne sia presentata la necessità, e ciò nell’interesse di ogni cittadino dell’intero Territorio ricompreso nel Circondario del Tribunale.

Questo è stato fatto sempre quando la gestione delle manutenzioni del palazzo di giustizia competevano al Comune, lo si è fatto quando nel 2012, con impiego di ingenti risorse comunali, è stato ristrutturato e messo a disposizione del Ministero della Giustizia un ampio stabile di 2000 metri quadrati (un ex edificio scolastico), adiacente al Palazzo di Giustizia “storico” da cui dista circa 30 metri,e, e ancora lo si sta facendo oggi mettendo a disposizione del medesimo Ministero, un altro importante edificio comunale, quello della ex biblioteca, dove verranno trasferiti gli uffici del Giudice di Pace a vantaggio di quelli della Procura della Repubblica che potrà, così, contare di altri importanti e ampi spazi per una migliore sistemazione.

“Si respingono con forza – dichiara il vicesindaco Gianni Addis – le considerazioni apparse sulla stampa a seguito dei lavori della Commissione, circa lo stato fatiscente dei locali della Procura. Tali affermazioni appaiono quanto meno ingenerose, e comunque non veritiere, in quanto i locali, sede fino a qualche anno fa di un istituto di scuola superiore di primo grado e di Università, sono invece più che decorosi, in buono stato e salubri”.

“In questo particolare momento, la cui drammaticità trova significativa espressione anche nell’astensione a oltranza dalle udienze proclamata dagli Avvocati, il Comune di Tempio Pausania garantirà lo stesso impegno di sempre, aderendo e favorendo tutte le iniziative che ai più vari livelli politici e istituzionali, si intenderà condurre per ottenere immediatamente le dovute e definitive soluzioni strutturali che consentano al Tribunale di riprendere a erogare in piena efficienza il servizio per il quale è deputato”.

“Come sindaco, il mio dovere dinanzi ai miei concittadini e alla intera popolazione di tutti i Comuni che ricadono nel circondario del Tribunale, è quello di battermi, insieme agli altri sindaci, per il consolidamento e il potenziamento del servizio giustizia sul territorio, compiendo ogni doverosa iniziativa volta a superare lo stato di paralisi di questo Tribunale e a ottenere, da parte dei competenti organi, le urgenti e immediate risposte di cui l’Ufficio ha una vitale necessità”.

“Un tema positivo però c’è. La recentissima notizia dell’assegnazione da parte del Ministero di cinque nuovi magistrati – seppure non risolutiva e sufficiente –, e del trasferimento da parte del CSM, di due giudici che ne hanno fatto richiesta, ci sembra un primo, importante segnale positivo della attenzione del Ministero e della volontà di risolvere il problema delle gravissime carenze di personale di quello che è il terzo tribunale della Sardegna, con soluzioni che, di fatto, sembrano smentire ogni ipotesi di temuta chiusura”.

“Infine, a nome della Amministrazione che rappresento, e anche a titolo personale, voglio esprimere il massimo rispetto e la più profonda riconoscenza al presidente del Tribunale di Tempio, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, a tutto il personale giudicante, requirente e amministrativo, senza dimenticare gli Avvocati del Foro di Tempio e la Camera Penale della Gallura, per come essi tutti egregiamente e con spirito di abnegazione, svolgono il loro alto compito nell’esclusivo interesse della giustizia che a vario titolo amministrano, nonostante la drammaticità delle condizioni lavorative in cui, ormai da troppo tempo, operano”, conclude il vicesindaco Addis.



