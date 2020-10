L’inchiesta della procura di Tempio sulla morte di Francesco Vargiu

Non sono ancora del tutto chiare le cause della morte di Francesco Vargiu, 86enne, che dopo aver fatto la spesa in via Vittorio Veneto e caduto sul marciapiede. L’ipotesi più probabile è che l’anziano si sia sentito male e sia caduto da circa un metro di altezza, ma non c’è la certezza. Per questo la procura di Tempio ha deciso di aprire un’inchiesta.

Come riporta l’Unione Sarda i parenti della vittima vogliono capire con certezza cosa sia accaduto quella sera, l’uomo infatti è caduto da un punto privo di barriere di protezione riportando nell’impatto anche delle gravi ferite. Questa e altre sono le analisi che farà la procura di Tempio, come ad esempio se il luogo era adeguatamente illuminato. A fare luce sulla vicenda comunque potrebbe essere un filmato del sistema di videosorveglianza che dovrebbe aver ripreso l’accaduto.

