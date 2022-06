I lavori nel canale tombato a Olbia.

Un’altra opera incongrua lascia la città di Olbia. Il ponte-tappo di via Rio Gaddhuresu, sarà demolito e ricostruito. Era una delle 18 opere sequestrate perché potenzialmente pericolose per il rischio idrogeologico in città.

L’opera, che prende il nome dal fiume tombato, era stata costruita intorno ai primi del 2000, con tre arcate. Una vera e propria diga che, quando si verificò il ciclone Cleopatra, nel 2013, si era ostruita causando la terribile alluvione. Ora sarà abbattuta con un intervento che prevede una spesa di 680 mila euro e che darà alla luce un ponte a unica campata di 11 metri e un’altezza di 2,50 metri.

I lavori dureranno fino a novembre del 2022 e la strada è stata interdetta all’altezza del cantiere. Il sindaco di Olbia ha firmato un’ordinanza che prevede una serie di modifiche alla viabilità. Dal 20 giugno al 20 novembre, infatti, in via Rio Gaddhuresu, via dell’Unità d’Italia, corso Vittorio Veneto, via Umbria, via Lombardia, via Liguria, via Toscana, via Piemonte, sono soggette a delle modifiche del codice della strada.