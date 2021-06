Nelle uffici postali di Olbia e Arzachena 3 cartoline per la Festa della Musica

L’iniziativa di Poste Italiane per la Festa della Musica.

Anche a Olbia e ad Arzachena Poste Italiane celebra la Festa della Musica, in programma il 21 giugno in tutto il mondo. L’evento, nato in Francia nel 1982 da un’iniziativa del Ministero della Cultura, è diventato un fenomeno sociale a partire dal 1985, Anno europeo della Musica.

In Italia sono numerosi i concerti di musica dal vivo che si svolgono ogni anno, il 21 giugno, nelle principali città con la partecipazione di musicisti di ogni livello e di ogni genere.

Poste Italiane ha voluto dare il suo contributo per la ripartenza di un settore molto provato, realizzando tre cartoline filateliche: la prima raffigura il manifesto dell’edizione 2021 a cura dell’Associazione Italiana per la Promozione della Festa della Musica e le altre due nel ricordo di grandi protagonisti della musica italiana, Rino Gaetano e Ezio Bosso, ai quali sono stati dedicati i francobolli emessi il 21 maggio scorso.

Nelle due città le cartoline saranno disponibili negli uffici postali con sportello filatelico di via Acquedotto a Olbia e viale Costa Smeralda ad Arzachena, dove lunedì 21 giugno sarà possibile richiedere anche l’annullo speciale dedicato all’evento.

