Il residuo del fondo Resisto per le grandi imprese della filiera turistica.

La Giunta regionale ha approvato la delibera che destina l’importo ancora disponibile del Fondo Resisto, pari a 791.190 euro, per le grandi imprese della filiera turistica.

“La Giunta è stata capace di spendere al meglio i fondi a disposizione – commenta l’assessore del lavoro Alessandra Zedda – . Sono in arrivo risorse residue per le grandi imprese della filiera turistica in difficoltà a causa della pandemia, per fronteggiare la crisi economica che ha colpito in particolar modo questo settore”.

“Il Fondo Resisto – spiega Zedda – ha un valore strategico, ovvero la salvaguardia dei livelli occupazionali e delle professionalità operanti nelle imprese dell’isola. La massiccia partecipazione al bando- ha dimostrato che la Regione è stata in grado di intercettare i bisogni delle imprese ed è riuscita a mettere in campo le risorse necessarie per tutelare l’occupazione e promuovere il ricollocamento dei lavoratori. Siamo stati in grado di spendere tutte le risorse stanziate non lasciando indietro nessuno”.

