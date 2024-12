Cosetta Prontu e Daniela Pes, tutto al femminile il primo Premio Personaggio dell’anno

È Cosetta Prontu il Personaggio dell’anno 2024 in Gallura. La sua dedizione nella cura degli animali alla Lida di Olbia col rifugio “I fratelli minori” è stata premiata dai lettori di GalluraOggi e dalla giuria. Si chiude così la prima edizione di questa iniziativa nata col patrocinio del Comune di Olbia, la collaborazione del quotidiano online GalluraOggi.it e il sostegno del Mater Olbia. La cerimonia conclusiva, con intermezzi musicali di Giovanna Tamponi e Benedetta Derosas a cura della Scuola civica di musica di Olbia, si è tenuta nella sala De Roberto della Biblioteca simpliciana. Le scelte fatte dai lettori sono state valutate dalla giuria composta da Sabrina Serra, Marella Giovannelli, Marcello Zasso, Emiliano Deiana e Francesco Giorgioni. Il forte consenso popolare ricevuto da Cosetta Prontu nel sondaggio online è stato confermato dai giurati.

Cosetta Prontu

“Il 28 dicembre di quest’anno festeggiamo i 25 anni, le nozze d’argento del Rifugio. Io personalmente mi occupo degli animali da 40 anni – ha rivelato Cosetta Prontu ritirando il premio -. Siamo una grande famiglia, il nostro motto è l’amore non ha confini. Abbiamo animali anche in America, anche Elisabetta Canalis ha un nostro cane. Abbiamo animali in Canada, in Germania, in Svizzera, in Austria… Dove c’è amore loro vanno, perché l’amore non ha confini”. I lettori di GalluraOggi hanno premiato Cosetta Prontu, ma hanno ricevuto molti consensi anche gli altri finalisti. Angelo Calvisi del Kan Judo Olbia, che ha parlato dei suoi 40 anni di attività nello sport a Olbia, lo scrittore Filippo Pace e la cantautrice Daniela Pes.

Daniela Pes

La giuria ha deciso di premiare anche l’artista di Tempio che si trova nella Penisola dopo aver concluso un tour europeo di 120 date e ieri ha annunciato in anteprima che nel 2025 farà due tappe anche negli Stati Uniti. “Grazie di cuore a tutte le persone che mi hanno supportato in questo anno così importante per il mio percorso – commenta Daniela Pes in un messaggio affidato al cugino Aligi Mura -. Un grazie speciale alla commissione di Gallura Oggi per avermi assegnato questo premio. Mi sento profondamente grata e onorata di ricevere un riconoscimento così significativo e, come sarda e gallurese, lo porterò nel cuore con grande orgoglio. È per me un’emozione immensa poter rappresentare la Sardegna e dare voce alla nostra terra nel mondo”.

Avis Olbia

Il premio Personaggio dell’anno ha avuto anche un aspetto sociale, grazie al sostegno del Mater Olbia, con la decisione di premiare un’associazione che si impegna nel territorio. La giuria ha proposto all’unanimità l’Avis comunale di Olbia e il presidente Gavino Murrighile ha ricevuto un assegno di 1.500 euro. “Per Natale abbiamo deciso di donare dei buoni pasto al parroco di San Simplicio, don Antonio Tamponi, che li farà avere a chi non può permettersi di vivere al meglio il Natale – ha annunciato Murrighile -. Anche questa cifra che riceviamo oggi sarà interamente devoluta per questa iniziativa”.

