I numeri per prenotare.

Dal 29 giugno, per effettuare i prelievi del sangue o consegnare campioni presso i laboratori analisi della Assl di Olbia sarà necessaria la prenotazione.

Da domani, martedì 23 giugno 2020, prenderà il via il servizio di prenotazione telefonica delle prestazioni del Laboratori Analisi di La Maddalena, Olbia e Tempio Pausania. La Assl di Olbia ha attivato delle linee dedicate esclusivamente alle prenotazioni dei prelievi del laboratorio. Per prenotare sarà necessario, oltre alla prescrizione del medico, contattare il Centro unico di prenotazione ai numeri 0789 552088 e 0789 552796. Il servizio sarà attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 13.

Sono escluse le curve glicemiche che saranno gestite direttamente dal Laboratorio Analisi, contattando i seguenti numeri: 0789 552222 per Olbia, 079 678232 per Tempio Pausania e 0789 791208 per la Maddalena (dalle ore 11 e 30 alle 13 e 30). In questa fase la Assl di Olbia raccomanda di continuare ad utilizzare il grande senso di responsabilità già dimostrato, al rispetto delle precauzioni di sicurezza necessarie per salvaguardare la salute pubblica: per questo è necessario il rispetto dell’orario degli appuntamenti, si chiede infatti di non presentarsi in ritardo, ma neanche con largo anticipo (superiore ai dieci minuti), così da evitare assembramenti, infatti, non sarà possibile una sosta prolungata nelle sale d’attesa.

Agli utenti muniti di mascherina, all’ingresso delle strutture sanitarie, verrà misurata la temperatura, verrà ritirato il modulo di autodichiarazione precompilato (sarebbe preferibile stamparlo dal sito della Assl o richiederlo al proprio Medico e portarlo già compilato così da accorciare i tempi di registrazione).

Terminate le operazioni di triage, l’utente potrà accedere all’interno della sala d’attesa dove negli sportelli dedicati potrà effettuare la regolarizzazione delle impegnative mediante il pagamento del ticket o, se esente, l’accettazione, a cui seguirà la chiamata per il prelievo.

