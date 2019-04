Le previsioni meteo.

Il meteo per domani 25 aprile sarà caratterizzato da un bel sole con qualche nuvola a Olbia e in Gallura. Dopo una Pasquetta piovosa e ventosa, il 25 aprile vedrà sole e le temperature arriveranno sino ai 24 gradi. Una giornata più che primaverile a Olbia e in tutta la Gallura, grazie anche all’assenza di vento.

(Visited 182 times, 182 visits today)