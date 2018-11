L’importanza del Primo Soccorso.

Il termine di Primo Soccorso individua una serie di valutazioni ed interventi iniziali o l’aiuto effettuati da testimoni (o dalla vittima) senza o con un minimo di attrezzature sanitarie nel caso di una patologia acuta o di un trauma. In realtà, il concetto di primo soccorso e vecchio almeno quanto le malattie e i traumi, nasce comunque in ambiente militare. Molti eserciti hanno tentato di ridurre la morbilità e la mortalità nei campi di battaglia ricorrendo proprio ai principi del primo soccorso.

La formazione sul Primo Soccorso dovrebbe essere universale: tutti possono imparare il Primo Soccorso e tutti lo dovrebbero. L’obiettivo del Primo soccorso è quello di assicurare la sopravvivenza dell’infortunato, evitare l’insorgenza di ulteriori danni ed è effettuato sul luogo dell’evento, immediatamente dopo o anche durante il verificarsi di una situazione di emergenza.

Il primo soccorritore è colui che attiva il sistema di emergenza chiamando la centrale operativa 118 ed è quello che può prestare, appunto, il primo soccorso nell’intervallo di tempo che intercorre tra la telefonata al sistema di emergenza e l’arrivo del sistema di emergenza territoriale. In quei minuti di intervallo il suo ruolo è fondamentale ed è per tale motivo che deve essere pronto e preparato.

Questo significa che oltre a conoscere il primo soccorso, inclusa la rianimazione cardiopolmonare, si dovrebbe regolarmente esercitare. Infatti è dimostrato che con il passare del tempo (pochi mesi) sia le conoscenze teoriche che le abilità pratiche decadono, senza una regolare esercitazione. Dovrebbe inoltre dotarsi a casa, in auto e, per legge, nel posto di lavoro, della valigetta di primo soccorso in modo tale da avere quanto necessario immediatamente disponibile e reperibile.

Le tematiche trattate nel corso sono quelle per le quali è riconosciuto un impatto positivo sul paziente se il soccorritore mette in atto le corrette manovre: le tecniche di rianimazione cardio-polmonare nel lattante e nel bambino. Annegamento e folgorazione. Ostruzione della via aerea da corpo estraneo, crisi asmatica. Crisi convulsiva. Crisi ipoglicemica. Anafilassi: punture di insetti. Primo Soccorso nel trauma: distorsioni e fratture. Ferite, morsicature, emorragie esterne post-traumatiche e tamponamento emorragico. Impiego del CAT. Colpo di calore, ipotermia ed ustioni. Intossicazioni (per ingestione di tossici o farmaci, per inalazione: monossido di carbonio, vapori di cloro, per inoculazione: api, vespe, ragni, medusa, tracina, vipera; per contatto).

Sono state realizzate, in tre anni, in tutta la Sardegna, oltre 170 edizioni di questo corso di Primo Soccorso Pediatrico. Il corso viene richiesto nei grossi centri ma anche nei piccoli centri. Sta crescendo una nuova cultura della responsabilità e della sicurezza. Il prossimo corso sarà sabato 15 Dicembre 2018 con inizio alle ore 09:00 e conclusione alle 13:00, presso la sala Convegni Confederazione Nazionale Artigianato, in Via Vittorio Veneto, 15 a Olbia. Lo stesso corso verrà replicato in edizione pomeridiana dalle ore 14:00 alle ore 18:00 per coloro che sono impossibilitati a seguire la mattina.

Il docente del corso è il dottor Sergio Rassu che ha una esperienza di oltre quaranta anni, in particolare nel settore dell’emergenza, avendo lavorato presso il Pronto Soccorso di Sassari per venti anni, quindi è stato chiamato nel 2000 a dirigere il Pronto Soccorso e l’Osservazione Breve Intensiva del Presidio Ospedaliero di Ozieri e nel 2010 è stato richiamato per dirigere il Pronto Soccorso e la Medicina d’Urgenza del Presidio Ospedaliero di Sassari che ha diretto sino al 2015. Attualmente è impegnato, tra l’altro, nella realizzazione di un progetto formativo di medici ed infermieri di un importante ospedale, nella provincia dello Yunnan in Cina, che conta 1.800 posti letto, 48 reparti e oltre 2.250 dipendenti. I corsi sono organizzati dalla società Restless Architect of Human Possibilities s.a.s. con sede a Sassari.

Info ed iscrizioni: rahp80@yahoo.it; Tel. 079 274573 Cell. 338 2202502

