Con l’auto finisce in mare: l’incredibile recupero a Terrata

Incidente in mare a Terrata.

Una macchina è stata recuperata dal mare nella spiaggia denominata Terrata, nel Comune di Golfo Aranci. La notizia riportata dal giornale online Olbianova ha dell’incredibile. Non si capisce come abbia fatto il Suv a finire in acqua ed è stato necessario l’intervento di un trattore (sicuramente di qualche amico del proprietario) per recuperare il mezzo.

Sul web gira la foto con commenti simpatici, chi consiglia al proprietario di mettere una pietra davanti alle ruote la prossima volta e chi gli consiglia il lavaggio del motore in acqua salata. Insomma, la macchina è stata recuperata dopo una notte a mollo e lasciata asciugare in riva al mare, ma non si conoscono le circostanze dell’accaduto.

