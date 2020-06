Continua la ripresa graduale dei collegamenti all’aeroporto di Olbia. Da ieri infatti Easyjet aumenta i voli da Olbia per l’aeroporto di Milano Malpensa con frequenza giornaliera.

Una scelta dettata anche dalle nuove regole sul trasporto aereo in vigore dal 15 giugno, che permettono alle compagnie di viaggiare a pieno carico eliminando il distanziamento. Non si dovrà più lasciare un sedile vuoto tra un passeggero e l’alto, a patto di garantire un costante ed efficace ricambio d’aria con il cambio delle mascherine ogni 4 ore.

La ripartenza delle low cost è sicuramente una risorsa in più per il turismo in Gallura, dopo il mancato aumento delle rotte da parte di Alitalia su Olbia. Anche le compagnie tradizionali comunque si apprestano a ripartire con Air France che ha già annunciato la riattivazione dei collegamenti per l’aeroporto Costa Smeralda da luglio.

