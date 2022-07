Salmo risponde alle polemiche sui nuovi rapper.

Il rapper di Olbia Salmo ha voluto dire la sua sulle polemiche scatenate dal suo giovane collega Rhove e dall’altro episodio che ha coinvolto Shiva, rimproverandoli per il comportamento tenuto sul palco qualche giorno fa.

L’olbiese ha postato sui social una storia, con un filtro che gli distorce la faccia, lasciando un messaggio che potrebbe lasciare intendere si riferisca ai giovani rapper che stanno iniziando a muovere i primi passi nella musica e sperimentare il successo.

“Se siete molto giovani e pensate che la musica sia il vostro futuro – dice Salmo -, allora faccia da caramella ciucciata vi dà un consiglio. Imparate a cantare dal vivo. Questa cosa vi ripagherà per sempre ve lo assicuro. Evitate i vostri amici deficienti che vi lanciano l’acqua sul palco, non fate il calistenics e se possibile levate le voci dalle basi, almeno dalle strofe. Non è importante diventare un idolo di TikTok, né tanto meno di fare le hit su Spotify, la verità è la fuori. La verità è sul palco. Perché il live è l’esame della vostra musica. E’ come un esame di Stato. Le persone vengono e pagano il biglietto per sentirvi cantare dal vivo. Quindi, imparate a cantare. Dal vivo”.

A chi potrebbe riferirsi il rapper di Olbia.

Pochi giorni fa, Rhove una stella nascente del rap, aveva interrotto il concerto scagliandosi sui fans che, a suo parere, non erano abbastanza partecipi e non ballavano. Il rapper milanese ha sollevato uno sciame di polemiche che lo hanno costretto poi a giustificarsi. Anche un altro artista è finito al centro delle critiche per aver mancato di rispetto i suoi fans. Shiva, il nome dell’altro rapper, ha interrotto la sua esibizione dando una bottiglietta d’acqua a un fans, asserendo che gli avrebbe fatto bene perché “fatto”. A quel punto è intervenuto un altro giovane, che ha preso la bottiglia e l’ha agitata bagnando il pubblico e lo stesso Shiva, che gli ha tirato un pugno.