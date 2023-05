Salmo non si nasconde più, fidanzato con Shari? Il rapper come Di Caprio

Salmo e Shari, c’è del tenero tra loro due?

Salmo ha deciso di non nascondersi più. Nelle sue storie su Instagram appare abbracciato a una ragazza bionda che sembra essere Shari, l’artista friulana che ha gareggiato al Festival di Sanremo con il singolo “Egoista” e poi con un duetto cn il rapper di Olbia.

Durante la partecipazione di Shari al Festival di Sanremo si vociferava che tra i due ci fosse una liason, ma la stessa artista, che ha cantato un pezzo scritto da Salmo, aveva smentito le voci parlando di un lavoro soltanto lavorativo. Tuttavia, le foto postate sui social dal rapper olbiese sembrano suggerire altro, ovvero che tra i due sia scoccata finalmente la scintilla.

I due avevano passato anche il Capodanno insieme a Dubai, poco prima della partecipazione al Festival della talentuosa cantante 20enne e ieri si sono ritratti abbracciati di nuovo in vacanza. Tuttavia, Salmo è molto riservato per quanto riguarda la sua vita privata. L’artista era legato alla surfista Greta Menardo, di soli 25 anni, con la quale ha avuto una relazione di 3 anni. L’olbiese, come Leonardo Di Caprio, sembra avere preferenze per le under 25 e ormai è quasi sicuro che la relazione con la sportiva sia ormai finita e Shari, 5 anni più giovane della surfista, potrebbe essere la sua nuova fiamma.

